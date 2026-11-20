Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю 20 листопада був частково пошкоджений Подільський мостовий перехід. Наразі рух ним відновлений. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Наразі мости столиці працюють у такому режимі:

Південний міст – із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим;

Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений;

Подільський мостовий перехід – після часткового пошкодження рух відновлений;

Дарницький міст – працює у штатному режимі;

Міст Метро – працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений;

Міст ім. Є. О. Патона – працює у штатному режимі, діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий, із 16:00 до 24:00 – із правого берега на лівий. Рух вантажного транспорту заборонений.

Як працюють мости Києва 20 листопада інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

У департаменті звернулися до водіїв із закликом враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів. За актуальними повідомленнями щодо змін в організації руху наземного громадського транспорту можна також стежити в офіційному Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».