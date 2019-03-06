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    8 березня на Хрещатику відбудеться велике жіноче авторалі

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    8 березня на Хрещатику відбудеться велике жіноче авторалі

    У змаганнях візьмуть участь винятково жіночі екіпажі

    8 березня з 10:00 до 22:00 на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної) пройдуть змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі».

    Згідно із відповідним розпорядженням КМДА, змагання відбудуться для популяризації та розвитку фізичної культури у Києві, заохочення молоді до занять автомобільним спортом, посилення пропаганди здорового способу життя.

    У змаганнях візьмуть участь винятково жіночі екіпажі (пілот та штурман).

    Як повідомили організатори заходу, автомобілі учасниць поділяються на класи (за об'ємом двигуна):

    • №1 – до 1400 см куб.
    • №2 – до 1800 см куб.
    • №3 – понад 1800 см куб.

    «Також передбачено залік у абсолютному заліку, а до автомобілів з наддувом застосовується коефіцієнт 1,7», - йдеться в повідомленні.

    Відбудеться також окремий залік для дівчат на електромобілях.

    У зв’язку із цією подією біля адміністративного будинку Київської міської ради на вулиці Хрещатик, 36 із 03:00 до 09:00 8 березня триватиме монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації і проведення змагань.

    Демонтаж конструкцій і обладнання здійснюватиметься з 22:30 8 березня до 03:00 9 березня.

    Відповідальність за підготовку та проведення заходу взяла на себе громадська організація «Київський міський автомотоклуб».

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