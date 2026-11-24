У Києві правоохоронці затримали місцевого пенсіонера, який за $100 тис. обіцяв працевлаштувати військовозобов’язаного до дипломатичного представництва, що дало б йому право на бронювання та виїзд за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та столичну прокуратуру.

Зазначаэться, що обумовлену суму «рекрутер» просив підготувати у трьох валютах – доларах, швейцарських франках та євро.

За даними досудового розслідування, військовозобов’язаний шукав серед знайомих роботу із бронюванням. Йому порадили звернутися до киянина, який начебто має відношення до дипломатичної служби та створює новий департамент у МЗС. Під час спілкування чоловік повідомив, що департамент створять не скоро, з часом туди дійсно можна працевлаштуватися, однак поки він пропонує роботу в одному з дипломатичних представництв інших держав у Києві. Де саме – розкажуть вже після того, як кандидатуру чоловіка погодять.

19 листопада правоохоронці затримали пенсіонера в одному зі столичних кафе під час отримання частини грошей та передачі документів фото: Національна поліція України

Разом з посадою працівникові обіцяли надати дипломатичні номери, дипломатичний паспорт, а також бронювання та можливість вільно їздити за кордон.

Попередньо кандидатуру майбутнього працівника начебто перевірили і погодили. Втім, далі він мав передати оригінали своїх документів та $20 тис. - це частина суми, яку потрібно було заплатити за працевлаштування. Решту грошей – ще $80 тис. чоловік мав заплатити вже після оформлення на роботу.

Гроші, вилучені під час затримання «рекрутера» фото: Національна поліція України

Під час отримання $20 тис. та передачі документів чоловіка, який обіцяв працевлаштування, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці документують вилучення грошей фото: Національна поліція України

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Києві затримали 34-річного чоловіка, який продавав фіктивне працевлаштування на критично важливих об'єктах для уникнення мобілізації. Свої послуги він оцінив у $1,7 тис. Киянин підшукував чоловіків призовного віку та запевняв, що має вплив на осіб, уповноважених приймати рішення щодо працевлаштування на критично важливі підприємства, де працівникам оформлюють офіційне бронювання.

Також у Києві затримали 32-річного засновника приватної юридичної фірми, який видавав себе за «полковника внутрішньої служби» вигаданого комітету та за гроші обіцяв вирішити питання з мобілізацією. За даними слідства, юрист запевнив свого «клієнта», що за $30 тис. зможе вплинути на працівників ТЦК. За цю суму чоловіка мали визнати непридатним за станом здоров’я, аби після досягнення 25-річного віку його не призвали до армії.

