У вівторок, 24 листопада, російські війська атакували енергетичні об'єкти у Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує «Главком».

На місцях працюють над ліквідацією наслідків атаки та оцінюють завдані пошкодження.

Нагадаємо, учора, 23 листопада, у Київській ОВА повідомляли, що за попередню добу внаслідок російських обстрілів у регіоні було пошкоджено 21 об'єкт, зокрема, житлові будинки, торговельні та виробничі приміщення, автомобілі й об'єкти енергетичної інфраструктури. Загинули 14 людей.

13 листопада у ДТЕК повідомляли, що за тиждень російські атаки пошкодили 10 енергооб'єктів на Київщині. Енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працювали понад 200 бригад.