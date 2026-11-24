Валентина Молода – фігурантка справи про сутички у Петропавлівській Борщагівці, яку підозрюють у розголошенні даних про військових

Апеляційний суд залишив під вартою Валентину Молоду, яка є фігуранткою справи про розголошення даних про військових. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення Солом’янського районного суду Києва про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Під час засідання троє адвокатів Молодої просили суд скасувати рішення першої інстанції та замінити тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Одним з аргументів сторони захисту було те, що підозрювана самостійно виховує малолітню дитину. Крім того, адвокати посилалися на положення Женевської конвенції стосовно розміщення військових об’єктів серед житлової забудови.

Також колишній народний депутат України Віталій Купрій подав заяву про взяття Валентини Молодої на поруки. Водночас екснардеп не з’явився на судове засідання та просив надати йому можливість виступити в онлайн-форматі. Купрій назвав справу проти підозрюваної «сфабрикованою».

Своєю чергою, прокурорка наполягала на відхиленні апеляційних скарг сторони захисту. За її словами, будівля, поблизу якої сталися сутички у Петропавлівській Борщагівці, є військовим об’єктом.

За результатами розгляду апеляційних скарг суд залишив рішення Солом’янського районного суду Києва без змін. Таким чином, Валентина Молода й надалі перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Згодом суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка фігурує у справі про заворушення біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Її триматимуть під вартою без права внесення застави.