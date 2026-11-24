З 24 до 27 листопада 2026 року включно на ескалаторах 16 станцій київського метрополітену звучатиме фрагмент опери «Креонт» композитора Дмитра Бортнянського. Про се повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Аудіозапис транслюватимуть у вечірній час. Проєкт приурочений до 250-річчя прем’єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції.

Перелік станцій метро, де лунатиме фрагмент опери:

«Арсенальна»,

«Вокзальна»,

«Звіринецька»,

«Золоті ворота»,

«Кловська»,

«Лук’янівська»,

«Майдан Незалежності»,

«Палац спорту»,

«Печерська»,

«Площа Українських Героїв»,

«Політехнічний інститут»,

«Сирець»,

«Театральна»,

«Університет»,

«Хрещатик»,

«Шулявська».

«Креонт» – перша опера Дмитра Бортнянського. Після успішної прем’єри у Венеції твір планували поставити й на інших європейських сценах, однак згодом партитуру було втрачено, і майже 250 років оперу вважали зниклою.

Згодом ноти знайшли в архіві бібліотеки Ажуда в Лісабоні. У 2023 році українські митці під керівництвом диригента, народного артиста України та Артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка відродили оперу в межах проєкту «Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт». Її прем’єра відбулася за підтримки МЗС України, профільного комітету Верховної Ради та під патронатом ЮНЕСКО.

За словами Германа Макаренка, «Креонт» є важливою частиною української музичної спадщини та символом свободи, демократії й національної ідентичності.

Дмитро Бортнянський (1751–1825) – видатний український композитор, співак і диригент, уродженець міста Глухів на Сумщині (тогочасної гетьманської столиці). Початкову музичну освіту здобув у Глухівській співочій школі, згодом навчався в Італії, де в 25-річному віці створив свою першу оперу «Креонт». Бортнянський вважається одним із засновників класичної музичної традиції в Україні, автором понад сотні духовних хорових концертів, опер та інструментальних творів.

Співорганізаторами ініціативи в метро виступили благодійна організація «Фонд Глобал Хармоні Арт» і колектив Наукового центру імені Л. І. Медведя.

Нагадаємо, у Києві завершилося будівництво тунелю метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Наразі на цій ділянці триває перенесення інженерних мереж та відновлення дорожнього покриття, а рух транспорту планують відкрити до Різдва.