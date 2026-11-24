Музика у метро Києва: на 16 станціях лунає фрагмент опери, яка 250 років вважалася втраченою
Після успішної прем’єри у Венеції твір планували поставити й на інших європейських сценах, однак згодом партитуру було втрачено
З 24 до 27 листопада 2026 року включно на ескалаторах 16 станцій київського метрополітену звучатиме фрагмент опери «Креонт» композитора Дмитра Бортнянського. Про се повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Аудіозапис транслюватимуть у вечірній час. Проєкт приурочений до 250-річчя прем’єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції.
Перелік станцій метро, де лунатиме фрагмент опери:
- «Арсенальна»,
- «Вокзальна»,
- «Звіринецька»,
- «Золоті ворота»,
- «Кловська»,
- «Лук’янівська»,
- «Майдан Незалежності»,
- «Палац спорту»,
- «Печерська»,
- «Площа Українських Героїв»,
- «Політехнічний інститут»,
- «Сирець»,
- «Театральна»,
- «Університет»,
- «Хрещатик»,
- «Шулявська».
«Креонт» – перша опера Дмитра Бортнянського. Після успішної прем’єри у Венеції твір планували поставити й на інших європейських сценах, однак згодом партитуру було втрачено, і майже 250 років оперу вважали зниклою.
Згодом ноти знайшли в архіві бібліотеки Ажуда в Лісабоні. У 2023 році українські митці під керівництвом диригента, народного артиста України та Артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка відродили оперу в межах проєкту «Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт». Її прем’єра відбулася за підтримки МЗС України, профільного комітету Верховної Ради та під патронатом ЮНЕСКО.
За словами Германа Макаренка, «Креонт» є важливою частиною української музичної спадщини та символом свободи, демократії й національної ідентичності.
Співорганізаторами ініціативи в метро виступили благодійна організація «Фонд Глобал Хармоні Арт» і колектив Наукового центру імені Л. І. Медведя.
Нагадаємо, у Києві завершилося будівництво тунелю метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Наразі на цій ділянці триває перенесення інженерних мереж та відновлення дорожнього покриття, а рух транспорту планують відкрити до Різдва.
Коментарі — 0