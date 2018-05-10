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    9 травня рятувальники дістали два тіла зі столичних водойм

    Одне тіло було виявлено в озері Тельбін, інше - в затоці Галерній
    У середу, 9 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло два повідомлення про виявлення тіл чоловіків у столичних водоймах. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників. Перше повідомлення надійшло о 10:10 про те, що в озері Тельбін, що у Дніпровському районі столиці,  знаходиться
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    Рятувальники дістали тіла з водойм та передали правоохоронним органам
    Рятувальники дістали тіла з водойм та передали правоохоронним органам

    Одне тіло було виявлено в озері Тельбін, інше - в затоці Галерній

    У середу, 9 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло два повідомлення про виявлення тіл чоловіків у столичних водоймах. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    Перше повідомлення надійшло о 10:10 про те, що в озері Тельбін, що у Дніпровському районі столиці,  знаходиться тіло чоловіка.

    «На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки та надувного човна тіло чоловіка, яке знаходилося на відстані 10 м від берега, рятувальники дістали з водойми та передали правоохоронним органам», - інформують у ДСНС.

    Наступний подібний виклик до Служби порятунку «101» надійшов о 15:16 про те, що на вул. Набережно-Корчуватській, що у Голосіївському районі столиці, в затоці Галерній знаходиться тіло чоловіка.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відстані 2 м від берега знаходилося тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою рятувального спорядження дістали тіло людини та передали правоохоронним органам», - йдеться в повідомленні.

    Наразі причинами трагедій займаються правоохоронні органи.

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