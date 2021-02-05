Добудова об'єктів «Аркади»: план столичної влади спровокував скандал

У Меморандумі хочуть зобов'язати ДТЕК Київські електромережі будувати власним коштом підстанції та лінії електропередач для ЖК «Патріотика на озерах»

Столична влада підготувала проект Меморандуму між інвесторами «Аркади», Київською міською держадміністрацією та ТОВ «Столиця груп», що взялася добудувати оселі ошуканих вкладників.

ДТЕК Київські електромережі включили стороною договору та визначили зобов’язання без попереднього обговорення з представниками компанії. Про це повідомили «Главкому» у ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що станом на 5 лютого ДТЕК Київські електромережі, визначений як сторона Меморандуму, не отримав примірника тексту Меморандуму, не був залучений до опрацювання його умов та не мав можливості висловити свою позицію відповідно до чинного законодавства України.

У Меморандумі, текст якого з’явився у ЗМІ, зокрема, ДТЕК Київські електромережі хочуть зобов’язати будувати власним рахунком підстанції та лінії для електрозабезпечення ще непобудованого ЖК «Патріотика на озерах». «В документі зазначено, що ДТЕК КЕМ має спорудити власним коштом підстанцію «Аркада» та повітряну лінію 110 кВ «ТЕЦ-5 – Аркада» для живлення 10 тис. клієнтів ЖК «Патріотика на озерах». Це зобов’язання йде врозріз законодавству – діюча інвестиційна програма та план розвитку мереж Києва до 2025 року не передбачає спорудження цих об’єктів коштом компанії», – зазначили у ДТЕК.

Вартість робіт – 320 млн грн, це 63% інвестиційної програми оновлення мереж всього Києва. Якщо зараз зобов’язати компанію будувати власним коштом – компанія не зможе провести 63% робіт для всіх киян.

ДТЕК Київські електромережі не вважає такий підхід справедливим та таким, що задовольняє потреби всіх зацікавлених сторін.

4 лютого ДТЕК надав КМДА свої пропозиції для збалансованого рішення, що дозволить вирішити проблеми жителів будинків «Аркади» без нанесення шкоди розвитку енергетичної інфраструктури всього міста.

Нагадаємо, 27 січня 2021 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київська міська держадміністрація підготувала проект Меморандуму, де визначений план вирішення проблем ошуканих вкладників «Аркади».