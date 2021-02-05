На Київщині шахраї привласнили понад 5 млн грн вкладників новобудови (фото)

Жертвами шахраїв стали 20 покупців житла

Працівники Слідчого управління поліції Київщини викрили шахраїв, які привласники понад 5 млн грн вкладників новобудови.

За процесуальним керівництвом прокуратури області чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) та за ч. 1, 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, двоє рідних братів у період з 2016 по 2019 рік шахрайським шляхом заволоділи коштами, що люди вносили як частину оплати за придбання квартир в одному з житлових комплексів, що зводився у селі Крюківщина.

Жертвами шахраїв стали 20 ошуканих вкладників.

Також зловмисники підробляли додатки до попередніх договорів, що у подальшому унеможливило оформити право власності потенційним покупцям нового житла.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання та за місцем реєстрації підозрюваних осіб правоохоронці виявили та вилучили ноутбук та мобільні телефони. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

За скоєне чоловікам загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.