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    Будівництво житла в Україні суттєво скоротилося: дані Держстату

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    <span>В Україні у 2020 році будівництво житла скоротилося майже на 20%</span> - Будівництво житла в Україні суттєво скоротилося: дані Держстату
    В Україні у 2020 році будівництво житла скоротилося майже на 20%
    Фото з відкритих джерел

    Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних робіт - 36,1%

    Будівництво житла в Україні в 2020 році скоротилося на 18,5%. При цьому в цілому, в порівнянні з роком раніше, обсяги будівництва в країні збільшилися на 4%, повідомляє Державна служба статистики України. 

    У грудні 2020 року підприємства збільшили обсяг виконаних будівельних робіт на 8,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. А в порівнянні з листопадом 2020 року цей показник знизився на 1,2%. 

    Нове будівництво склало 36,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонт - 36,9%, реконструкція і технічне переоснащення - 27%. У минулому році зросло будівництво інженерних споруд - на 14,8%. 

    Відзначається, що обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в 2020 році склав 199 млрд грн. 

    У 2020 році в порівнянні з 2019 роком обсяги будівельних робіт зросли в таких областях: 

    • Волинській - 2,5 млрд грн (+2,9%)
    • Донецькій - 10,1 млрд грн (+35,6%)
    • Київській - 12,6 млрд грн (+16%)
    • Львівській - 14,1млрд грн (+22,3%)
    • Одеській - 27,9 млрд грн (+45,8%)
    • Полтавській - 8,1 млрд грн (+3%)
    • Сумській - 1,7 млрд грн (+3%)
    • Тернопільській - 2,6 млрд грн (+1,2%)
    • Хмельницькій - 6,5 млрд грн (+58,3%)
    • Черкаській - 2,5 млрд грн (+14,9%)
    • Чернігівській - 2,4 млрд грн (+24,3%)

    До слова, «Київміськбуд» добудував перші п’ять комплексів «Укрбуду»

    Нагадаємо, що «Київміськбуд» взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду».

    Наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

    Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.

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    Теги: Держстат будівництво ремонт житло реконструкція Укрбуд
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