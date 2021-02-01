Будівництво житла в Україні суттєво скоротилося: дані Держстату
Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних робіт - 36,1%
Будівництво житла в Україні в 2020 році скоротилося на 18,5%. При цьому в цілому, в порівнянні з роком раніше, обсяги будівництва в країні збільшилися на 4%, повідомляє Державна служба статистики України.
У грудні 2020 року підприємства збільшили обсяг виконаних будівельних робіт на 8,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. А в порівнянні з листопадом 2020 року цей показник знизився на 1,2%.
Нове будівництво склало 36,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонт - 36,9%, реконструкція і технічне переоснащення - 27%. У минулому році зросло будівництво інженерних споруд - на 14,8%.
Відзначається, що обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в 2020 році склав 199 млрд грн.
У 2020 році в порівнянні з 2019 роком обсяги будівельних робіт зросли в таких областях:
- Волинській - 2,5 млрд грн (+2,9%)
- Донецькій - 10,1 млрд грн (+35,6%)
- Київській - 12,6 млрд грн (+16%)
- Львівській - 14,1млрд грн (+22,3%)
- Одеській - 27,9 млрд грн (+45,8%)
- Полтавській - 8,1 млрд грн (+3%)
- Сумській - 1,7 млрд грн (+3%)
- Тернопільській - 2,6 млрд грн (+1,2%)
- Хмельницькій - 6,5 млрд грн (+58,3%)
- Черкаській - 2,5 млрд грн (+14,9%)
- Чернігівській - 2,4 млрд грн (+24,3%)
До слова, «Київміськбуд» добудував перші п’ять комплексів «Укрбуду».
Нагадаємо, що «Київміськбуд» взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду».
Наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».
Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.