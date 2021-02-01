Будівництво житла в Україні суттєво скоротилося: дані Держстату

В Україні у 2020 році будівництво житла скоротилося майже на 20%

В Україні у 2020 році будівництво житла скоротилося майже на 20%

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних робіт - 36,1%

Будівництво житла в Україні в 2020 році скоротилося на 18,5%. При цьому в цілому, в порівнянні з роком раніше, обсяги будівництва в країні збільшилися на 4%, повідомляє Державна служба статистики України.

У грудні 2020 року підприємства збільшили обсяг виконаних будівельних робіт на 8,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. А в порівнянні з листопадом 2020 року цей показник знизився на 1,2%.

Нове будівництво склало 36,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонт - 36,9%, реконструкція і технічне переоснащення - 27%. У минулому році зросло будівництво інженерних споруд - на 14,8%.

Відзначається, що обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в 2020 році склав 199 млрд грн.

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком обсяги будівельних робіт зросли в таких областях:

Волинській - 2,5 млрд грн (+2,9%)

Донецькій - 10,1 млрд грн (+35,6%)

Київській - 12,6 млрд грн (+16%)

Львівській - 14,1млрд грн (+22,3%)

Одеській - 27,9 млрд грн (+45,8%)

Полтавській - 8,1 млрд грн (+3%)

Сумській - 1,7 млрд грн (+3%)

Тернопільській - 2,6 млрд грн (+1,2%)

Хмельницькій - 6,5 млрд грн (+58,3%)

Черкаській - 2,5 млрд грн (+14,9%)

Чернігівській - 2,4 млрд грн (+24,3%)

До слова, «Київміськбуд» добудував перші п’ять комплексів «Укрбуду».

Нагадаємо, що «Київміськбуд» взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду».

Наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.