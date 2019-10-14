Активісти на Майдані вимагали відставки Богдана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Михайла Глуховського

Учасники акції вигукували «Богдана у відставку»

Учасники акції «Ні капітуляції», що сьогодні проводили віче на Майдані Незалежності у Києві, вимагають відставки керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше на Майдані зібралося кілька тисяч активістів, вони стояли на площі та вздовж вулиці Інститутської. Активісти вигукували слова подяки українським ветеранам та виступали проти капітуляції.

Наразі активісти проводять акцію біля Офісу президента на вулиці Банковій.

Активісти озвучили основні вимоги до президента Володимира Зеленського. Зокрема, це заборона впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України; заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР; заборона відведення українських військ від лінії розмежування; заборона будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО і заборона проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території так званих «ДНР» і «ЛНР» до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.

Крім того, учасники акції вигукували «Богдана у відставку» ..

Як раніше повідомили у столичній поліції, сьогодні у Києві очікується приблизно 20 тис. учасників заходів до Дня захисника України. Безпеку на локаціях забезпечують близько 1500 поліцейських.