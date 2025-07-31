Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва (фото)
Віктор Ляшко: По медичну допомогу звернулися 82 людини, 50 з них ушпиталено
Київ пережив чергову ніч під масованими російськими обстрілами. Комбінована атака призвела до значних руйнувань, у тому числі й об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
Зокрема, пошкоджено три медичні заклади. За словами Ляшка, у них вибито вікна та пошкоджено фасади. Голова МОЗу зазначив, що пацієнти та медичний персонал цих закладів не постраждали.
«Загалом за попередніми даними місцевої влади, загинули восьмеро людей, серед них – шестирічний хлопчик. По медичну допомогу звернулися 82 людини, 50 з них ушпиталено. Дев’ятеро постраждалих — діти. Всім надається необхідна медична допомога», – повідомив Ляшко.
Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.
Під час масованої нічної атаки на Київ 31 липня один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Фото хвоста від однієї з ракет, який залетів прямо в квартиру мешканців, публікують місцеві пабліки.