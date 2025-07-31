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Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва (фото)
Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Віктор Ляшко: По медичну допомогу звернулися 82 людини, 50 з них ушпиталено

Київ пережив чергову ніч під масованими російськими обстрілами.  Комбінована атака призвела до значних руйнувань, у тому числі й об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Під час обстрілу постраждало три медзаклади столиці
Під час обстрілу постраждало три медзаклади столиці
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Зокрема, пошкоджено три медичні заклади. За словами Ляшка, у них вибито вікна та пошкоджено фасади. Голова МОЗу зазначив, що  пацієнти та медичний персонал цих закладів не постраждали. 

Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
фото: Віктор Ляшко/Facebook
Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
фото: Віктор Ляшко/Facebook

«Загалом за попередніми даними місцевої влади, загинули  восьмеро людей, серед них – шестирічний хлопчик. По медичну допомогу звернулися 82 людини, 50 з них ушпиталено. Дев’ятеро постраждалих — діти. Всім надається необхідна медична допомога», – повідомив Ляшко.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. 

Під час масованої нічної атаки на Київ 31 липня один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Фото хвоста  від однієї з ракет, який залетів прямо в квартиру мешканців, публікують місцеві пабліки. 

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Теги: Київ війна обстріл Віктор Ляшко

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