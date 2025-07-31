Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару

Відома блогерка, яка проживає у ЖК «Республіка», показала, що біля будинку валяються уламки ракети

У ніч на 31 липня російські війська завдали удару по Голосіївському району столиці, неподалік від житлового кварталу «Республіка». Перші кадри після удару показала шеф-редакторка «Факти ICTV» Вікторія Сорока, інформує «Главком».

Наслідки російської атаки в Голосіївському районі фото: anastasiia.shv/Threads

Дякуючи Богу, обійшлось сьогодні» фото: kladko_kirill/Threads

Повідомляється, що ударна хвиля була такою потужною, що вибила вікна разом із рамами у сусідніх будинках біля ЖК «Республіка».

На відео, які ширяться у мережі, видно, що епіцентр вибуху був досить близько від ЖК. Навколо будинків валяється скло, шматки фасаду, потрощені дерева та авто. Чимало автівок біля «Республіки» зім'ято, в них повилітали чи потріскались вікна.

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Відома блогерка Русалочка, яка проживає у ЖК «Республіка», показала, що біля будинку валяються уламки ракети.

Уламок біля ЖК фото: Русалочка

Такі уламки бачать мешканці під ЖК фото: Русалочка

Також біля ЖК було виявлено шматки металу, яким була начинена російська ракета. Ймовірніше це шрапнель, яку окупанти використовують, аби завдати максимальної шкоди і збільшити кількість жертв.

Шрапнель, якою була начинена ракета фото: соцмережі

У мережі з'явилося відео, як біля ЖК палає авто та магазин. Пожежа виникла після удару, її швидко ліквідували. Наразі на місці атаки працюють рятувальники та усі необхідні служби міста.

Наразі інформації про пошкодження розташованого поруч ТРЦ Respublika Park немає. Центр продовжує працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.