Головна Київ Новини
search button user button menu button

Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару
Наслідки російської атаки в Голосіївському районі
фото: anastasiia.shv/Threads

Відома блогерка, яка проживає у ЖК «Республіка», показала, що біля будинку валяються уламки ракети

У ніч на 31 липня російські війська завдали удару по Голосіївському району столиці, неподалік від житлового кварталу «Республіка». Перші кадри після удару показала шеф-редакторка «Факти ICTV» Вікторія Сорока, інформує «Главком».

Наслідки російської атаки в Голосіївському районі
Наслідки російської атаки в Голосіївському районі
фото: anastasiia.shv/Threads
Дякуючи Богу, обійшлось сьогодні»
Дякуючи Богу, обійшлось сьогодні»
фото: kladko_kirill/Threads

Повідомляється, що ударна хвиля була такою потужною, що вибила вікна разом із рамами у сусідніх будинках біля ЖК «Республіка».

На відео, які ширяться у мережі, видно, що епіцентр вибуху був досить близько від ЖК. Навколо будинків валяється скло, шматки фасаду, потрощені дерева та авто. Чимало автівок біля «Республіки» зім'ято, в них повилітали чи потріскались вікна.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Руслан Щедрін (@rysjan_shedrin)

Відома блогерка Русалочка, яка проживає у ЖК «Республіка», показала, що біля будинку валяються уламки ракети.

Уламок біля ЖК
Уламок біля ЖК
фото: Русалочка
Такі уламки бачать мешканці під ЖК
Такі уламки бачать мешканці під ЖК
фото: Русалочка

Також біля ЖК було виявлено шматки металу, яким була начинена російська ракета. Ймовірніше це шрапнель, яку окупанти використовують, аби завдати максимальної шкоди і збільшити кількість  жертв.

Шрапнель, якою була начинена ракета
Шрапнель, якою була начинена ракета
фото: соцмережі

У мережі з'явилося відео, як біля ЖК палає авто та магазин. Пожежа виникла після удару, її швидко ліквідували. Наразі на місці атаки працюють рятувальники та усі необхідні служби міста.

 

Наразі інформації про пошкодження розташованого поруч ТРЦ Respublika Park немає. Центр продовжує працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей. 

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерини Єсипчук, машиністка Київського метрополітену
Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену
29 липня, 19:00
Дорожники ремонтуватимуть два з'їзди із Кільцевої дороги
Рух на з’їздах із Кільцевої дороги буде обмежено протягом п'яти днів (схема)
8 липня, 14:22
Медична бригада потрапила під удар БпЛА на Сумщині
Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
13 липня, 23:48
Дівчинку вилучили з небезпечного середовища
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
19 липня, 14:59
Масштаби пошкоджень, які можна побачити на фото та відео, свідчать про силу ворожого удару, що припав на мирний об'єкт інфраструктури
У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)
10 липня, 09:56
У мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм
Ціни на яблука сягнули рекордної позначки. Що чекає на покупців у новому сезоні?
14 липня, 11:41
На Дніпропетровщині з 7 по 13 липня енергетики змогли повернути електропостачання у 56,6 тисяч домівок
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
14 липня, 17:51
Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
22 липня, 15:55
Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
23 липня, 10:50

Новини

У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару
Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару
Київ: жінка дочекалася сина, якого рятувальники витягли з-під завалів (відео)
Київ: жінка дочекалася сина, якого рятувальники витягли з-під завалів (відео)
Росія атакувала Київ: понад 80 постраждалих, шестеро людей загинуло (фото, відео)
Росія атакувала Київ: понад 80 постраждалих, шестеро людей загинуло (фото, відео)
Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео)
Дивом вижив. Чоловіка, який три години провів під завалами, врятовано (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
18K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
13K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
4483
Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua