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Зеленський анонсував нові санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський анонсував нові санкції проти Росії
За словами Зеленського, Україна продовжить працювати над тим, щоб гранична ціна на нафту стала ще нижчою
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент: «Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затвердження 18-го пакету санкцій проти РФ. За словами глави нашої держави, влада готує синхронізацію європейських санкцій в Україні та нові рішення про санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Як зазначив глава України, 18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів «тіньового флоту» та компанії, які цим займаються. «Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько $46 за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути», – каже він.

Президент також відзначив рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи «Північний потік», будівництво яких було частиною підготовки Кремля до повномасштабної війни.

«Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік».

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити однакове мито на ввезення товарів зі 150 країн світу у розмірі 10-15%. В інтерв'ю телеканалу Real America's Voice він нагадав, що щодо низки країн уже визначився з тарифами.

До слова, Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

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Теги: санкції Володимир Зеленський Європейський союз

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