У Києві розкрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют (фото)

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві викрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют. Зловмисники, серед яких – раніше судимий за вбивство організатор, протягом року готували план, вирізали отвір у багажнику та використали мотузку, щоб викрасти мільйони. Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою. Про це повідомляє «Главком» із посилннням на поліцію Києва.

Слідчі повідомили про підозру ще трьом учасникам групи фото: Національна поліція України

Повідомляється, що у ході досудового розслідування правоохоронці встановили: організатором крадіжки є 46-річний мешканець столиці, раніше судимий за умисне вбивство. До своєї злочинної діяльності він залучив ще трьох спільників: 51-річного жителя Київської області та двох киян, віком 36 і 43 років.

Слідчі з’ясували, що зловмисники протягом року розробляли схему заволодіння грошима та відстежували маршрут руху транспортного засобу. Знаючи, що кошти певний час зберігаються в багажному відділенні, ділки заздалегідь вирізали отвір у багажнику та вивели мотузку, щоб безперешкодно дістатись до валюти.

«У день злочину, вони заблокували двері офісу пункту обміну валют та викрали з багажника сумку з 8 млн грн та 165 тис. євро – загалом близько 15 млн грн у еквіваленті», – йдеться у повідомленні.

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Зловмисники готували план протягом року фото: Національна поліція України/Facebook

Тоді, оперативники Голосіївського управління поліції спільно з співробітниками Управління карного розшуку затримали організатора схеми, якому слідчі територіального підрозділу поліції повідомили про підозру. Наразі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру ще трьом учасникам групи за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у сховище, в особливо великих розмірах.

Голосіївський районний суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розмір застави для організатора встановлено у розмірі 9 млн грн, для виконавців – від 3 до 5 млн грн. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали дівчину, яку підозрюють в крадіжці на першому побаченні майже $50 тисяч у нового знайомого.