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У Голосіївському районі уламки дрона влучили у медзаклад

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському районі уламки дрона влучили у медзаклад
Всі екстрені служби виїхали на місце влучання
скриншот відео

Влучання сталося на рівні верхніх поверхів медзакладу

У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За словами Кличка, уламки влучили на рівні верхніх поверхів медзакладу.

«За попередньою інформацією, у Голосіївському районі уламки впали на будівлю медичного закладу. Відповідні служби прямують на місце події», – підтвердили в КМВА.

Наразі всі екстрені служби виїхали на місце. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Зауважимо, у столиці вже третю годину триває жовтий рівень повітряної небезпеки, це вже дев'ята тривога від початку доби. Це вже друге влучання у медзаклад сьогодні. Раніше у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху. У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали також на залізничні колії (без займання).

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Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.

Вранці внаслідок падіння російського безпілотника на Одеській трасі під Києвом пошкоджень зазнав пасажирський автобус. Водій транспортного засобу загинув від смертельного поранення.

 

 

 

Теги: дрон обстріл Київ

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