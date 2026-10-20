У Голосіївському районі уламки дрона влучили у медзаклад

Влучання сталося на рівні верхніх поверхів медзакладу

У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За словами Кличка, уламки влучили на рівні верхніх поверхів медзакладу.

«За попередньою інформацією, у Голосіївському районі уламки впали на будівлю медичного закладу. Відповідні служби прямують на місце події», – підтвердили в КМВА.

Наразі всі екстрені служби виїхали на місце. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Зауважимо, у столиці вже третю годину триває жовтий рівень повітряної небезпеки, це вже дев'ята тривога від початку доби. Це вже друге влучання у медзаклад сьогодні. Раніше у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху. У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали також на залізничні колії (без займання).

❗️У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено заклад охорони здоров’я На щастя, загиблих і постраждалих немає. Голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко прокоментував наслідки атаки та повідомив про першочергові роботи на місці. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2026 Підпиcуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.

Вранці внаслідок падіння російського безпілотника на Одеській трасі під Києвом пошкоджень зазнав пасажирський автобус. Водій транспортного засобу загинув від смертельного поранення.