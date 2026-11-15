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Росіяни вдарили по автосалону Volkswagen під Києвом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни вдарили по автосалону Volkswagen під Києвом
Через наслідки обстрілу наразі центр тимчасово не працює
фото: ДСНС України

Працівники компанії перебували у безпеці

Унаслідок нічної атаки російських військ у Києві та області зазнав пошкоджень дилерський центр Volkswagen «Порше Захід». Про це повідомляє «Главком».

Як зазначили у компанії, на щастя, усі працівники та команда автоцентру перебували у безпеці.

Росіяни вдарили по автосалону Volkswagen під Києвом фото 1

Через наслідки обстрілу наразі центр тимчасово не працює.

Команда робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму. Про повне відновлення роботи дилерського центру обіцяють повідомити додатково.

15 листопада російські війська повторно атакували Київщину. У Вишгородському районі внаслідок удару пошкоджено складське приміщення промислового підприємства, де спалахнула пожежа. Як повідомили в ДСНС, травмувався чоловік 1940 року народження, якому надали необхідну медичну допомогу.

Рятувальники ліквідували пожежу та продовжили розбирати пошкоджені конструкції й проливати їх водою, щоб запобігти повторному займанню.

Нагадаємо, що в ніч на 13 листопада російські війська вчергове намагалися атакувати столицю ударними дронами. Через падіння уламків у Шевченківському районі спалахнула пожежа у будівлі медичного закладу на рівні перших трьох поверхів.

За даними рятувальників, унаслідок тієї атаки постраждала одна людина, сімох громадян врятували бійці ДСНС, а ще 30 пацієнтів і працівників персонал встиг вивести в безпечне місце самостійно.

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Теги: пожежа Київщина дрон

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