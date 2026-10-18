Росіяни влучили у багатоповерхівку в Одесі

Унаслідок влучання загорівся дах будинку, пошкоджено квартири на верхньому поверсі

Російські окупанти 18 жовтня поцілили у житлову багатоповерхівку в густонаселеному районі Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами посадовця, після влучання в багатоповерхівці спалахнула пожежа на даху. Також пошкоджено квартири на верхньому поверсі будинку. Спочатку було відомо про одну постраждалу – 13-річну дівчинку. Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що постраждалих – двоє.

На місці російського удару працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку розгорнуто оперативний штаб.

Внаслідок ворожого удару загорівся дах будинку фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одеської області без електропостачання залишилися 24,1 тис. родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах. Через масштабні пошкодження енергообладнання в регіоні запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак ремонт потребуватиме часу.

18 жовтня російські безпілотники також атакували Львівщину. У селі Муроване уламки збитого дрона пошкодили два житлові будинки. Згодом у Малехові внаслідок падіння уламків безпілотника постраждав логістичний комплекс. За словами міського голови Львова Андрія Садового, уламок ворожого дрона пробив дах цивільної промислової будівлі в Малехові. Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 кв. м. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.