Росіяни влучили у багатоповерхівку в Одесі
Унаслідок влучання загорівся дах будинку, пошкоджено квартири на верхньому поверсі
Російські окупанти 18 жовтня поцілили у житлову багатоповерхівку в густонаселеному районі Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
За словами посадовця, після влучання в багатоповерхівці спалахнула пожежа на даху. Також пошкоджено квартири на верхньому поверсі будинку. Спочатку було відомо про одну постраждалу – 13-річну дівчинку. Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що постраждалих – двоє.
На місці російського удару працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку розгорнуто оперативний штаб.
Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одеської області без електропостачання залишилися 24,1 тис. родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах. Через масштабні пошкодження енергообладнання в регіоні запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак ремонт потребуватиме часу.
18 жовтня російські безпілотники також атакували Львівщину. У селі Муроване уламки збитого дрона пошкодили два житлові будинки. Згодом у Малехові внаслідок падіння уламків безпілотника постраждав логістичний комплекс. За словами міського голови Львова Андрія Садового, уламок ворожого дрона пробив дах цивільної промислової будівлі в Малехові. Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 кв. м. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
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