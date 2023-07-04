У Києві попрощалися із письменницею Вікторією Амеліною
Письменниці Вікторії Амеліній було 37 років
У Києві, в Михайлівському Золотоверхому соборі прощаються з письменницею Вікторією Амеліною. Вона померла у лікарні через тяжке поранення внаслідок російського удару по Краматорську 27 червня.
У день обстрілу письменниця перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.
Попрощатися із загиблою прийшли її рідні та близькі, відомі письменники, правозахисники, члени PEN Ukraine, представники Генерального штабу Збройних сил України, а також представники українських та іноземних ЗМІ.
5 липня із Амеліною попрощаються у Львові, звідки вона родом. О 15.00 розпочнеться церемонія прощання та чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла (місто Львів, вулиця Театральна 11). О 15:40 відбудеться прощання на Площі Ринок. Після цього похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище, де о 16:00 відбудеться поховання.
Нагадаємо, що російські окупанти 27 червня ввечері завдали удару по Краматорську високоточною ракетою «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також по приватному сектору села Біленьке.
Через теракт росіян у Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна. 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям. У момент удару письменниця була в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.
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