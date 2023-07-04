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У Києві попрощалися із письменницею Вікторією Амеліною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві попрощалися із письменницею Вікторією Амеліною
Прощання з Вікторією Амеліною у Києві, 4 липня 2023 року
фото: РБК

Письменниці Вікторії Амеліній було 37 років

У Києві, в Михайлівському Золотоверхому соборі прощаються з письменницею Вікторією Амеліною. Вона померла у лікарні через тяжке поранення внаслідок російського удару по Краматорську 27 червня.

У день обстрілу письменниця перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

У Києві попрощалися із письменницею Вікторією Амеліною фото 1
Церемонія прощання із письменницею Вікторією Амеліною
Церемонія прощання із письменницею Вікторією Амеліною
фото: Суспільне

Попрощатися із загиблою прийшли її рідні та близькі, відомі письменники, правозахисники, члени PEN Ukraine, представники Генерального штабу Збройних сил України, а також представники українських та іноземних ЗМІ.

Прощання із Вікторією Амеліною
Прощання із Вікторією Амеліною
фото: РБК

5 липня із Амеліною попрощаються у Львові, звідки вона родом. О 15.00 розпочнеться церемонія прощання та чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла (місто Львів, вулиця Театральна 11). О 15:40 відбудеться прощання на Площі Ринок. Після цього похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище, де о 16:00 відбудеться поховання.

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, член PEN Ukraine. Засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк Бахмутського району Донеччини. У рік початку повномасштабного вторгнення Амеліна приєдналася до польових дослідників воєнних злочинів Росії в команді Truth Hounds – організації, яка впродовж останніх восьми років документує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Нагадаємо, що російські окупанти 27 червня ввечері завдали удару по Краматорську високоточною ракетою «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також по приватному сектору села Біленьке. 

Через теракт росіян у Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна. 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям. У момент удару письменниця була в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

Теги: окупанти поховання письменниця

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