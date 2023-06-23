У Хмельницькому прогриміли вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття
У Хмельницькому лунали вибухи під час повітряної тривоги. Це підтвердила Хмельницька ОВА.
«Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!», - йдеться у повідомленні.
Також раніше мережею поширили фейк, що нібито у Львові чути звуки вибухів.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що наразі в області спокійно, але загроза ракетного удару залишається.
Як повідомлялося, на території всієї України вночі 23 червня оголошено масштабну повітряну тривогу.
Також у Запоріжжі пролунала серія вибухів у ніч на 23 червня. Моніторингові канали повідомили, що місто обстріляли з систем С-300. Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Запоріжжя про ракетну небезпеку.
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