У Хмельницькому прогриміли вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

У Хмельницькому лунали вибухи під час повітряної тривоги. Це підтвердила Хмельницька ОВА.

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«Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!», - йдеться у повідомленні.

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Також раніше мережею поширили фейк, що нібито у Львові чути звуки вибухів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що наразі в області спокійно, але загроза ракетного удару залишається.

Як повідомлялося, на території всієї України вночі 23 червня оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Також у Запоріжжі пролунала серія вибухів у ніч на 23 червня. Моніторингові канали повідомили, що місто обстріляли з систем С-300. Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Запоріжжя про ракетну небезпеку.