В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

О 2:46 у Київській та низці інших областей залунали сирени повітряної тривоги. За даними моніторингових каналів, оголошення небезпеки пов'язане з поточними діями стратегічної авіації РФ у межах Каспійсько-Ростовського регіону. Крім того, фіксується рух безпілотників із південного напрямку.

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Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 2:48:

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Нагадаємо, завершилася 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.