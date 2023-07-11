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На околицях Києва працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На околицях Києва працює ППО
На Київщині працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти атакують столицю дронами

На світанку 11 липня на підступах до Києва працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – закликав він.

Зазначимо, що в столиці та на Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів до відбою небезпеки та не викладайте в мережу роботи сил нашої ППО.

До слова, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами. 

Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. 

Теги: Київ тривога вибух

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