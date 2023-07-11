На околицях Києва працює ППО

Окупанти атакують столицю дронами

На світанку 11 липня на підступах до Києва працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – закликав він.

Зазначимо, що в столиці та на Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів до відбою небезпеки та не викладайте в мережу роботи сил нашої ППО.

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До слова, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами.

Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.