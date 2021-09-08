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    Комітет Ради заклав понад 70 млн грн на президентський університет, - нардеп

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    Президентський університет. Його планують звести на ВДНГ у Києві<br /><br /> - Комітет Ради заклав понад 70 млн грн на президентський університет, - нардеп
    Президентський університет. Його планують звести на ВДНГ у Києві

    Фото з відкритих джерел

    Реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн

    Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив рішення про виділення понад 70 млн грн на президентський університет. Про повідомив член комітету, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

    «На президентський університет виділили вперше фінансування. Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тис. грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво президентського університету», – написав він.

    Раніше повідомлялося, що вступити до президентського університету, створення якого анонсував глава держави Володимир Зеленський, зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.

    Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

    Реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

    Додамо, що ініціатива Зеленського вже викликала шквал гумору в соціальних мережах.

    До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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    Теги: Київ міністр гроші Олексій Гончаренко будівництво фінансування Володимир Зеленський Telegram університет освітній омбудсмен
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    Комітет Ради заклав понад 70 млн грн на президентський університет, - нардеп