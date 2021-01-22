Киян попередили про відключення водопостачання (перелік адрес)
У суботу не буде води у частини киян
Фото з відкритих джерел
На водомережі проводяться планові ремонтні роботи
Киян попередили про відключення холодного водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що це пов’язано із плановими ремонтними роботами.
Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
з 20:00 22 січня до 10:00 23 січня
- вул. Сімферопольська,4, 8, 5/1б, 7/2, 11, 12;
- вул. Привокзальна, 14;
- вул. Новодарницька 3/15;
- вул. Чубинського, 4а;
- вул. Сормовська, 5.
з 8:00 до 22:00 23 січня
- пров. Радіщева, 6, 3, 5;
- вул. О. Тихого, 111.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначається в повідомленні Київводоканалу.