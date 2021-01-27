На дорозі в центрі Києва утворився провал: рух обмежено (фото)

Сталась аварія на комунікаціях «Київводоканалу»

Сьогодні, 27 січня, на перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.

Провал покриття виявили працівники Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд Голосіївського району, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У зв’язку з цим на перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської обмежено рух транспорту. Аварійну ділянку огороджено.

Попередня причина – аварія на комунікаціях «Київводоканалу». На місце виїхала аварійна бригада водоканалу.

Також у Голосіївському районі через аварію на кабельних мережах обмежено прохід пішоходів на тротуарі на вул. Васильківській біля будинку №23. Нині тривають відновлювані роботи.

Нагадаємо, на початку січня на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.