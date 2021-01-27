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    На дорозі в центрі Києва утворився провал: рух обмежено (фото)

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    Дорожники огородили&nbsp;аварійну ділянку&nbsp; - На дорозі в центрі Києва утворився провал: рух обмежено (фото)
    Дорожники огородили аварійну ділянку 
    Фото: Київавтодор

    Сталась аварія на комунікаціях «Київводоканалу»

    Сьогодні, 27 січня, на перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.

    Провал покриття виявили працівники Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд Голосіївського району, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    У зв’язку з цим на перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської обмежено рух транспорту. Аварійну ділянку огороджено.

    Попередня причина – аварія на комунікаціях «Київводоканалу». На місце виїхала аварійна бригада водоканалу.

    Також у Голосіївському районі через аварію на кабельних мережах обмежено прохід пішоходів на тротуарі на вул. Васильківській біля будинку №23. Нині тривають відновлювані роботи.

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    На дорозі в центрі Києва утворився провал: рух обмежено (фото)
    На дорозі в центрі Києва утворився провал: рух обмежено (фото)

    Нагадаємо, на початку січня на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал

    Теги: Київ дороги Київводоканал аварія Київавтодор
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