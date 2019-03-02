Автівка збила пішохода на переході і протягнула 100 метрів



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Свідки оперативно викликали поліцію і медиків, проте шансів вижити у пішохода практично не було

Автівка не зменшила ходу, і після ДТП зникла

У ніч на 2 березня в Києві на Голосіївському проспекті Kia Cerato збила пішохода на перехресті. Після зіткнення машина не зупинилася, протягнувши чоловіка понад сто метрів по дорозі. Після цього авто зникло з місця події.

Це сталося близько 23:40 недалеко від станції метро «Голосіївська».

За словами водія, який став свідком інциденту, автомобіль темного кольору, марку і модель якого чоловік не розглянув, проїхав на червоний колір і збив пішохода, який в цей момент йшов по переходу. При цьому авто не зменшило хід і, залишивши збитого в сотні метрів від переходу, зникло з місця події. Свідки оперативно викликали поліцію і медиків, проте шансів вижити у пішохода практично не було.

Загиблим виявився місцевий житель 1978 року народження. Прибулі на місце екіпажі патрульної поліції огородили місце події і приступили до опитування свідків. Пізніше, завдяки записам з камер зовнішнього спостереження, вдалося встановити, що винуватцем трагедії став Kia Cerato, який зник в напрямку станції метро «Теремки».

Джерело: Інформатор