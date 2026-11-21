Атака на Київ. Уламки впали у двох районах, є постраждалі
У Подільському районі рятувальники загасили пожежу, яка охопила два приватні будинки
Унаслідок ранкової російської атаки на Київ 21 листопада постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
За словами мера, одного пораненого госпіталізовано. За даними ДСНС Києва, у Подільському районі загорілися два приватні житлові будинки. На місці постраждала одна людина. Рятувальники передали її медикам для госпіталізації та загасили пожежу.
У Солом'янському районі, за словами Кличка, уламки впали на відкритій території. Пожежі там не було.
Нагадаємо, вранці 21 листопада повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. О 04:44 через загрозу ударних безпілотників у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки, а о 05:36 його підвищили до червоного. О 06:29 рівень небезпеки знизили до жовтого, а о 06:39 оголосили відбій тривоги. Ще одна тривога тривала з 07:17 до 08:05.
Вночі Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 148 безпілотниками, з яких 87 були реактивними. За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО збила та подавила 117 безпілотників, зокрема 67 реактивних шахедів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на дев'яти.
Російські війська застосували шахеди, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
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