Унаслідок ранкової російської атаки на Київ 21 листопада постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За словами мера, одного пораненого госпіталізовано. За даними ДСНС Києва, у Подільському районі загорілися два приватні житлові будинки. На місці постраждала одна людина. Рятувальники передали її медикам для госпіталізації та загасили пожежу.

😔У Києві одна людина постраждала внаслідок ранкової атаки РФ – ДСНС У Подільському районі столиці на місці удару сталася пожежа у двох приватних житлових будинках. Наразі пожежі рятувальники ліквідували. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У Солом'янському районі, за словами Кличка, уламки впали на відкритій території. Пожежі там не було.

6 фото На весь екран









Наслідки російського удару по Києву 21 листопада ДСНС

Нагадаємо, вранці 21 листопада повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. О 04:44 через загрозу ударних безпілотників у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки, а о 05:36 його підвищили до червоного. О 06:29 рівень небезпеки знизили до жовтого, а о 06:39 оголосили відбій тривоги. Ще одна тривога тривала з 07:17 до 08:05.

Вночі Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 148 безпілотниками, з яких 87 були реактивними. За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО збила та подавила 117 безпілотників, зокрема 67 реактивних шахедів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на дев'яти.

Російські війська застосували шахеди, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.