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    Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ

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    <p>Рух автомобіля зупинили лише МАФи</p> <div></div> - Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ

    Рух автомобіля зупинили лише МАФи

    Водій автомобіля поїхав не по колу, а прямо

    У ніч на 10 лютого в Києві на перетині проспекту Володимира Маяковського та Теодора Драйзера сталося ДТП. Автомобіль Opel Omega проігнорував круговий рух і полетів в перехід. Аварія трапилася близько 4:10.

    За попередньою інформацією, Opel їхав з боку вулиці Оноре де Бальзака в бік проспекту Маяковського. З невідомих причин водій автомобіля поїхав не по колу, а прямо. В результаті Opel зніс захисний бордюр, відбійник і після цього скотився вниз в перехід. Машину зупинили тільки МАФи.

    Як розповіли очевидці, вони бачили п'яного чоловіка, який ходив біля машини. Спочатку він сказав, що він - не водій. Однак коли чоловікові запропонували допомогти витягнути машину, то він погодився.

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    Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ
    Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ
    Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ
    Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ
    Автомобіль на Троєщині зніс бетонну огорожу і влетів у МАФ

    Після цього чоловік пішов у невідомому напрямку. При цьому машина залишилася на схилі переходу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Кому належить автомобіль і хто був за кермом - встановлять правоохоронці.

    Нагадаємо, у середині січня на Троєщині мікроавтобус зніс відбійник і вилетів з дороги.

    Джерело: Інформатор

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