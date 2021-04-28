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    Азартні ігри: перший легальний стіл з рулеткою з'явиться у столичному готелі

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    В Україні видали першу ліцензію на стіл з рулеткою - Азартні ігри: перший легальний стіл з рулеткою з'явиться у столичному готелі
    В Україні видали першу ліцензію на стіл з рулеткою
    Фото з відкритих джерел

    Ліцензії отримали компанії, які відкривають казино і зали ігрових автоматів в Києві та Львові

    Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала кілька ліцензій на ігрові автомати та столи для казино і слот-залів. Ліцензії отримали компанії, які відкривають казино і зали ігрових автоматів в Києві та Львові.

    У документах на сайті КРАІЛ зазначено, що перші ліцензії на ігрові автомати отримали компанії ТОВ «Небула Геймс» і ТОВ «Геймдев».

    ТОВ «Небула Геймс» входить до складу компанії First Casino, і вона зможе розмістити ліцензований ігровий автомат у своєму казино у львівській готелі Grand Hotel Lviv.

    ТОВ «Геймдев», в свою чергу, розмістить ліцензований ігровий автомат в слот-залі київського готелю «Турист» під брендом Slots City.

    Крім цього, представники «Небула Геймс» отримали ще одну ліцензію на ігровий стіл для казино в тому ж готелі Grand Hotel Lviv.

    Аналогічну ліцензію отримала компанія ТОВ «Білліонаре казино компанія», яка відкриває своє казино в готелі InterContinental у Києві. Для цієї ж компанії КРАІЛ ліцензувала ігровий стіл з кільцем рулетки.

    На додачу до ліцензій на гральне обладнання, представники КРАІЛ ліцензували компанію ТОВ «Ассет Груп» на надання b2b-послуг у сфері азартних ігор.

    Комісія також видала дозволи на відкриття залів ігрових автоматів київським готелям Mercure Kyiv Congress і Дніпро.

    До слова, АМКУ дозволив депутату Держдуми, який голосував за анексію Криму, купити готелі у Києві. Йдеться про Олександра Бабакова.

    Ліцензії на організацію та проведення азартних ігор видаються на п’ять років, плата залежить від виду діяльності. Нещодавно у Комісії з гральних ігор розповіли, скільки саме за них сплачують.

    Раніше «Главком» писав, що керівництво Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей невдовзі після призначення роздало собі 1,2 млн грн у вигляді премій, допомоги і стимулюючих виплат – на п’ятьох.

    Нагадаємо, першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність отримала Parimatch.

    На початку лютого стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино.

    Уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес. У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

    Теги: Київ бізнес гральний бізнес онлайн-казино азартні ігри
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