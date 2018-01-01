Батькам нагадали, що їх діти повинні прийти в суботу у школу

3-го березня заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі

Цього року п’ятницю, 9 березня, у закладах освіти оголошено неробочим днем. Робочий день для вихованців садочків та учнів столичних шкіл перенесено на суботу, 3 березня (за режимом і розкладом п’ятниці). 8 березня – це державний вихідний день. У зв’язку з цим роботодавцям рекомендовано скоротити робочий день 7 березня на



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3-го березня заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі

Цього року п’ятницю, 9 березня, у закладах освіти оголошено неробочим днем. Робочий день для вихованців садочків та учнів столичних шкіл перенесено на суботу, 3 березня (за режимом і розкладом п’ятниці).

8 березня – це державний вихідний день.

У зв’язку з цим роботодавцям рекомендовано скоротити робочий день 7 березня на годину, а 9 березня – зробити вихідним із відпрацюванням у суботу, 3 березня.