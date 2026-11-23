Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області придбав за бюджетні кошти флагманський смартфон Apple iPhone 17 Pro Max із максимальним обсягом пам’яті 1 ТБ за 90 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, договір із фізичною особою-підприємцем Олександром Однолєтковим було укладено 16 листопада 2026 року. Закупівлю провели без використання електронної системи – оголошення, визначення переможця та підписання договору відбулися в один день, без проведення торгів. Вартість смартфона становить 90 тис. грн.

Закупівлю телефона провели без використання електронної системи скриншот

Зазначимо, що iPhone 17 Pro Max – це флагманська модель лінійки Apple 2025 року, оснащена 6,9-дюймовим дисплеєм, процесором A19 Pro та системою професійних камер для зйомки відео у високій роздільній здатності. Конфігурація на 1 ТБ є максимальною за обсягом вбудованої пам'яті для цієї моделі, що зазвичай використовується для зберігання великих масивів медіафайлів та відеомонтажу.

Нагадаємо, Київський міський центр нефрології та діалізу КМДА 25 червня уклав угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про закупівлю мобільного телефона за 62 201 грн. У розслідуванні зазначається, що у червні замовнику мали поставити новий смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium. Це модель із флагманської лінійки, презентованої у вересні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,9″ мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 256 ГБ, основну камеру на 48+48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану тощо.

До слова. «Київпастранс» визначив переможцем закупівлі табло на зупинки ТОВ Науково-впроваджувальна фірму «Гранато». Сума договору становить 13,29 млн грн, наразі він очікує підписання. До грудня 2027 року компанія має поставити 118 електронних табло різних типів. Їх планують використовувати для інформування пасажирів про рух міського транспорту на зупинках і розвитку безбар’єрного простору в Києві у 2026-2027 роках.