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    16 поверхів замість восьми: Береза показав чергову скандальну новобудову в центрі Києва

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    Будівництво багатоповерхівки на вул. Володимирській, 86А - 16 поверхів замість восьми: Береза показав чергову скандальну новобудову в центрі Києва
    Будівництво багатоповерхівки на вул. Володимирській, 86А

    При будівництві висотки на вул. Володимирській, 86А забудовник Saga Development Андрія Вавриша відверто порушує норми, заявив Береза

    Лідер «Екопартії Берези» та претендент у мери Києва Борислав Береза заявив про черговий об’єкт незаконного будівництва в столиці – цього разу на вулиці Володимирській, 86А. Зі слів політика, будинок зводять з величезною кількістю порушень. І одне із них – це кількість поверхів.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «При будівництві цієї високоповерхівки компанія забудовник Saga Development Андрія Вавриша відверто порушує норми. Різноманіття цифр вражає: згідно з паспортом об’єкта будівництва має бути зведено 13 поверхів, де-факто будується 16. Водночас в усіх документах зазначається лише 8 поверхів», – заявив Береза у відео.

    Він також додав, що Вавриш є близьким другом колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана.

    «Шкода, що у своєму інтерв’ю пан Богдан не розповів, які прерогативи отримують його знайомі забудовники і чому влада не бачила та й не бачить явних порушень, коли об’єкти належать таким, як SAGA Development», – написав Береза.

    Нагадаємо, Береза раніше повідомив про рішення вдруге балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії Берези», політичним лідером якої він є, до складу Київради.

    Київ будівництво забудова будинок Борислав Береза Андрій Богдан Андрій Вавриш
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