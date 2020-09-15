16 поверхів замість восьми: Береза показав чергову скандальну новобудову в центрі Києва
При будівництві висотки на вул. Володимирській, 86А забудовник Saga Development Андрія Вавриша відверто порушує норми, заявив Береза
Лідер «Екопартії Берези» та претендент у мери Києва Борислав Береза заявив про черговий об’єкт незаконного будівництва в столиці – цього разу на вулиці Володимирській, 86А. Зі слів політика, будинок зводять з величезною кількістю порушень. І одне із них – це кількість поверхів.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«При будівництві цієї високоповерхівки компанія забудовник Saga Development Андрія Вавриша відверто порушує норми. Різноманіття цифр вражає: згідно з паспортом об’єкта будівництва має бути зведено 13 поверхів, де-факто будується 16. Водночас в усіх документах зазначається лише 8 поверхів», – заявив Береза у відео.
Він також додав, що Вавриш є близьким другом колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана.
«Шкода, що у своєму інтерв’ю пан Богдан не розповів, які прерогативи отримують його знайомі забудовники і чому влада не бачила та й не бачить явних порушень, коли об’єкти належать таким, як SAGA Development», – написав Береза.
Нагадаємо, Береза раніше повідомив про рішення вдруге балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії Берези», політичним лідером якої він є, до складу Київради.