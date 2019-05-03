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    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)

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    Від Renault фактично не залишилося &laquo;живого місця&raquo; - Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Від Renault фактично не залишилося «живого місця»
    Фото: Інформатор

    Водій «француза» намагався втекти з місця ДТП

    У п'ятницю, 3 квітня, поруч зі станцією метро «Бориспільська» сталася аварія за участю двох автомобілів: Renault підрізав ZAZ, після чого вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

    ДТП сталася о 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія ZAZ, він рухався в сторону «Червоного хутора» по Старобориспільській, коли його підрізав Renault, який їхав на дуже високій швидкості. «Українець» в'їхав в бордюр, а «француза» винесло на зустрічну смугу, де він перекинувся.

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    Власник ZAZ повідомив, що він допоміг покинути салон перевернутої машини одному чоловікові, який спочатку намагався втекти, а потім сказав, що він пасажир. Водій же, як він стверджував, втік. Але з невідомих причин ніхто не бачив, як винуватець зник з місця події. А чоловік, який представився пасажиром, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Ніяких документів на машину і прав у «пасажира» не було. Також він заявив, що з водієм знайомий не був.

    Жоден з учасників аварії не постраждав.

    У ZAZ з'явилися вм'ятини на бічній частині з боку водія, від Renault фактично не залишилося «живого місця».

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    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Біля станції «Бориспільська» Renault підрізав ZAZ і сам перекинувся (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце прибули патрульні, які намагалися з'ясувати, чи дійсно в салоні «француза» перебували двоє людей і чи втік водій. Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, 2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві сталася смертельна ДТП: водій самоскида збив велосипедиста.

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