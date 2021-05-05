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    Біля столичного зоопарку з’явилася ще одна парковка (фото)

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    Паркувальний майданчик розрахований на 300 автомобілів - Біля столичного зоопарку з’явилася ще одна парковка (фото)
    Паркувальний майданчик розрахований на 300 автомобілів
    Фото: Вячеслав Непоп

    На «Зоопаркінгу» та новому паркувальному майданчику можуть залишати авто не тільки відвідувачі зоопарку

    На вулиці Зоологічній біля київського зоопарку облаштували паркувальний майданчик на 300 автомобілів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

    «Місто залучило інвестора, який облаштував паркувальний майданчик на вулиці Зоологічній. Він уже відкритий і працює. Тут зможуть паркуватися 300 авто», – написав він.

    Непоп нагадав, що поруч розташований «Зоопаркінг» – сучасний триповерховий паркувальний комплекс на 435 місць.

    «Зазначу, що наш «Зоопаркінг», який знаходиться поруч, до суворих обмежень завжди був заповнений. Тому додаткова парковка дуже потрібна для цивілізованого паркування і вільної для проїзду вулиці Зоологічної. А значить – для комфорту водіїв і пішоходів», – підкреслив Непоп.

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    Біля столичного зоопарку з’явилася ще одна парковка (фото)
    Біля столичного зоопарку з’явилася ще одна парковка (фото)
    Біля столичного зоопарку з’явилася ще одна парковка (фото)
    Біля столичного зоопарку з’явилася ще одна парковка (фото)

    Чиновник також додав, що на «Зоопаркінгу» та новому паркувальному майданчику можуть залишати авто не тільки відвідувачі зоопарку, а всі охочі водії.

    Як повідомлялося, місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

    Також у Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування.

    Після послаблення суворих обмежень у столиці розпочне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування

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    Теги: Київ зоопарк автомобіль КМДА парковка
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