Стало відомо, коли в Києві запрацює система автофіксації порушень правил паркування

На вулицях Києва з'явилися пристрої для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки та паркування

У Києві вже спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення порушень правил паркування

У столиці автоматична система фіксації порушень правил паркування розпочне працювати після послаблення суворих обмежень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Ви всі бачите, скільки автомобілів додалося за останні роки на вулицях столиці. Дорожня інфраструктура міста не була розрахована на такий трафік. Також ускладнюють рух і неправильно припарковані автівки. Сьогодні контроль за дотримання правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів вже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий», – сказав Кличко.

Мер зауважив, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, в ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.

Втім, на час локдауну місто ухвалило рішення тимчасово зробити паркування в місті безкоштовним.

«Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення», – зазначив Кличко.

Мер наголосив, що місто вже зараз спостерігає позитивну тенденцію щодо зменшення порушень правил паркування. Зокрема, розвитку культури паркування у столиці сприяла впроваджена політика евакуації, що спрямована, насамперед, на безпеку та комфорт киян – як на дорогах, так і на тротуарах.

Також задля комфорту водіїв місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

Раніше повідомлялося, що на Бессарабській площі в Києві з’явилися нові «розумні» паркомати.

Також у Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування.

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