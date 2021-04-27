Евакуатори заполонили вулиці Києва: на одного інспектора – шість машин

Інспекція з паркування планує збільшити кількість штатних одиниць інспекторів приблизно удвічі

Київ планує збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання та запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу. Про це повідомив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

«Інспекція з паркування працює в Києві з 2018 року. За цей час вдалося суттєво покращити ситуацію із паркуванням на столичних вулицях. Але ми бачимо, що потужності інспекції з паркуванням потрібно нарощувати. Адже на сьогодні парк евакуаторів перевищує кількісний потенціал інспекторів: за кожним із них закріплено в середньому 6 евакуаторів на одній локації. А локація включає декілька вулиць. Головний обов’язок інспектора – виписати постанову про порушення, а у разі суттєвого перешкоджання дорожньому руху – викликати евакуатор. Інспектори не забезпечені службовим транспортом і іноді пересуваються у кабінах евакуаторів, якщо це відповідає їхньому маршруту. Тож інспекція з паркування планує збільшити кількість штатних одиниць інспекторів приблизно удвічі та в разі потреби відновити оголошення по добору евакуаторів у приватних компаній», – повідомив Рахматуллін.

Він додав, що КМДА планує вдосконалити систему навчання інспекторського складу та запровадити нові критерії якості їхньої роботи. Окрім того, наразі розробляються нові механізми роботи інспекції, які дозволять впровадити принцип абсолютної юридичної визначеності всіх етапів її діяльності.

Рахматуллін також підкреслив, що пріоритетом діяльності Інспекції з паркування залишається безпека всіх учасників дорожнього руху. Він нагадав, що для забезпечення порядку з паркуванням на вулицях Києва місто у 2019 залучило до евакуації автівок приватні підприємства, як це відбувається в багатьох країнах світу, оскільки ресурсів комунальних підприємств було недостатньо. Відповідне оголошення було розміщено на сайті КМДА, і за результатами розгляду заяв договори було укладено з усіма охочими компаніями.

«На сьогодні 8 компаній надають послуги з евакуації. Із них 2 комунальні та 6 приватних. Усі договори є у відкритому доступі. Важливо зазначити, що комунальні підприємства здійснюють свою діяльність на засадах господарського розрахунку, що не передбачає відрахування до державного або міського бюджету. Звичайно, ми надаємо перевагу залученню евакуаторів комунальних підприємств, тож у разі, якщо вони зможуть закупити достатню кількість евакуаторів, послуги приватних компаній будуть мінімізовані», – зазначив Дмитро Рахматуллін.

Начальник інспекції з паркування також додав, що ціна за евакуацію автомобіля (1270 гривень) у Києві є однією з найнижчих в Україні. Вона розрахована відповідно до законодавства України, є економічно обґрунтованою та підтвердженою Департаментом економіки та інвестицій КМДА.

«Київська влада створює абсолютно прозорий, цивілізований сервіс, метою якого є превенція і турбота, щоб кияни та гості столиці їхали швидко і паркувалися комфортно. Завдяки системній роботі інспекторів з паркування центральні вулиці Києва стали набагато вільніші і безпечніші для пересування пішоходів, велосипедистів та водіїв», – резюмував Рахматуллін.

Нагадаємо, інспекція з паркування працює в Києві з 2018 року і забезпечує контроль за дотриманням водіями правил стоянки, зупинки і паркування.

Евакуація автомобілів здійснюється в разі суттєвого перешкоджання дорожньому руху: ближче 10 метрів від пішохідного переходу, перехрестя або виїздів з прибудинкових територій; 30 м до зупинки громадського руху з обох сторін, а також автомобілів, залишених в смугах громадського руху, на велодоріжках та тротуарах, у тому числі на острівцях безпеки.

Раніше повідомлялося, що на Бессарабській площі в Києві з’явилися нові «розумні» паркомати.

Також у Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування.

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