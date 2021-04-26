Евакуація автівок у Києві. Хто і скільки заробив на «героях парковки»

У Києві приватні фірми заробили на евакуації авто майже втричі більше, ніж бюджет міста

Майже за два роки від початку роботи інспекції з паркування в Києві (липень 2019 – квітень 2021) через порушення правил парковки примусово евакуювали понад 75 тисяч машин. Кожна така евакуація обійшлась водію у майже 2 тис. грн. Проте дохід бюджету від евакуації склав лише 24 млн грн, тоді як більшість грошей заробити приватні компанії. Про це повідомляє Bihus.Info.

Зокрема, за даними Департаменту транспортної інфраструктури, отриманими на запит Bihus.Info, за майже два роки вивезли на штрафмайданчики 75 653 автівки. За кожен евакуйований автомобіль водій має оплатити три квитанції: штраф, послуги евакуації авто і зберігання його на штрафмайданчику – загалом це 1 754 грн плюс комісія банку.

З цих грошей штраф, який йде безпосередньо до бюджету – лише 340 грн, якщо сплатити протягом перших 10 днів (у 2020-му – 255 грн). Ще 144 грн/доба – це плата за перебування авто на штрафмайданчику, яка йде до бюджету поліції. І найбільша частка з рахунку – 1270 грн – плата за саму евакуацію. Ці гроші йдуть на рахунки тих підприємств, які КМДА обрала для евакуації. Як виявили журналісти Bihus.Info, у більшості випадків – це пов’язані між собою приватні фірми, які у 2020 році на евакуації заробити близько 60 млн грн.

Наразі договори КМДА на примусову евакуацію у Києві укладені з 8 організаціями. З них лише дві – це комунальні підприємства «Київтранспарксервіс» та «Центр організації дорожнього руху». Вони мають небагато евакуаторів – 15 на двох зі 100, які працюють в місті.

Ще шість «акредитованих» КМДА організацій – це приватні компанії: «Евакуатор сервіс», «Автосос-сервіс», «Експедиція 777», «Укртрансконтракт», «Паркінг Україна» та ФОП Лук’яненко Є.О..

Причому щонайменше три з шести («Евакуатор сервіс», «Автосос-сервіс» та «Експедиція 777»), як встановили Bihus.Info, працюють, зокрема, на евакуаторах, орендованих в іншої компанії. Її назва «Експерт-Т». Вона не має договору з КМДА, але фактично є найбільшим гравцем в сегменті примусової евакуації в столиці, її ж називають монополістом на ринку добровільної евакуації.

За даними Bihus.Info, саме евакуатори під лого «Експерт-Т» вивозять найбільшу частину паркувальних порушників на штрафмайданчики – попри відсутність угоди з містом.

Так, за 8 годин під штрафмайданчиком журналісти нарахували 165 евакуйованих машин. З них – 67% (111 машин) привезли евакуатори з лого «Експрес-Т», ще 7% (11 машин) – евакуатори з лого «Автосос» і 3% (5 машин) – з лого «Експедиція 777». Тоді як комунальні евакуатори за цей же час привезли на штрафмайданчик лише 12% (19 авто).

Затримати і відправити авто на штрафмайданчик може інспектор з паркування, який працює в КМДА. Його головне завдання контролювати порядок на дорозі. В разі несплати за парковку або порушень правил паркування – виписувати штрафи водіям, зокрема й у тих випадках, які не потребують евакуації. І лише якщо машина суттєво заважає руху чи створює небезпеку на дорозі (а це чіткий перелік випадків) – викликати евакуатор.

Проте спостереження журналістів Bihus.Info показало, що працівники інспекції (держслужбовці) їздять прямо у приватних евакуаторах у спільних пошуках порушників, працюючи на забезпечення їхньої завантаженості. Причому такі поїздки суперечать договорам КМДА з компаніями, в яких зафіксовано, що евакуатор мають викликати телефоном.

Керівник столичної Інспекції з паркування пояснює це браком співробітників. Мовляв, міських інспекторів 20, а евакуаторів, які місто залучило для примусової евакуації, вже 100: «Кожен інспектор ефективно може працювати з 5 евакуаторами, але так як загальна кількість евакуаторів зараз перевищує в рази загальну кількість інспекторів, тому інспектори мають можливість пересуватися по маршруту за допомогою евакуаторів».

Зрештою орієнтація міських інспекторів саме на випадки порушень з евакуацією призвела до того, що доходи міста – майже в три рази нижчі за доходи приватних фірм.

З липня 2019-го від виписаних штрафів інспекторів з паркування до бюджету надійшло 24 млн грн. Тоді як три найактивніші компанії, що вивозять авто на эвакуаторах, за даними Bihus.Info, – отримали близько 60 млн грн доходу за примусову евакуацію.

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