У Києві рецидивіст із ножем відібрав у дітей мобільні телефони (фото)

Оперативники затримали злочинця, що напав на дітей

На вулиці Григоровича-Барського у Святошинському районі Києва невідомий, погрожуючи ножем, відібрав у неповнолітніх хлопців мобільні телефони. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та наряд патрульних поліцейських, інформує пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці опитали потерпілих віком 10 та 12 років, які розповіли про те, що на дитячому майданчику до них підійшов незнайомець та представився блогером. Після цього він дістав із кишені ніж і, погрожуючи ним, наказав дітям віддати мобільні телефони та втік.

«Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, ми встановили причетність до скоєного 31-річного киянина, який неодноразово судимий за аналогічні злочини та має непогашену судимість за розбої, а також причетний ще до двох грабежів та двох розбоїв відносно неповнолітніх у Солом’янському районі столиці. За силової підтримки роти швидкого реагування ППОП №1 ми затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Мобільні телефони фігурант збув на радіоринку, звідки їх ми згодом вилучили», - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та подано клопотання до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.