Битва за Китаїв: петиція киян зібрала рекордну кількість голосів

Наразі справи щодо цих земельних ділянок розглядають судами

Петиція киян на захист урочища Китаїв від забудови зібрала майже 8700 голосів. У КМДА громадській ініціативі «Голка» повідомили, що це одна з найбільш рейтингових петицій за останні чотири роки.

Боротьба за збереження цієї місцевості триває вже майже 20 років. Авторка петиції Марина Коваленко зазначає, що мешканці столиці вимагають, аби місцева влада не подовжувала договір оренди землі.

«Наприкінці липня цього року строки завершаться і у депутатів є шанс припинити оренду цієї землі, яку роздали ще за часів мера Олександра Омельченка. За Київською овочевою фабрикою тобі стояв скандальний екснардеп Віктор Пилипишин, який після майдану пережив сміттєву люстрацію. Тепер ми бачимо вже інших забудовників. За поіменним голосуванням у Київраді щодо цих договорів оренди ми будемо слідкувати», – йдеться у повідомленні.

Секретар Київради Володимир Бондаренко у коментарі «Голці» зазначив, що наразі справи щодо цих земельних ділянок розглядають судами. «Справа перебуває на стадії судового розгляду, тому Київська міська рада не планує розглядати поновлення договору оренди до моменту вступу в силу остаточного судового рішення. Ми будемо дивитися на факти, які встановить суд і тільки після цього будемо ухвалювати рішення Київрадою. Воно може бути як про відмову в продовженні договору оренди так і, можливо, про поновлення. Зважаючи на те, що це пам’ятка національного значення сьогодні профільні департаменти КМДА працюють з Мінкультом, аби оформити документи відступів від охоронних зон, які мають бути встановлені. За нашою інформацією, на жаль, охоронні зони ще не встановлені», – йдеться у повідомленні.

До відома, Китаїв – пам’ятка національного значення: тут виявили залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку, житла часів Київської Русі з глиняними печами тощо. Україна єдина європейська столиця, яка зберегла у своїх межах комплекс археологічної культурної спадщини древнього міста. 20 років тому ділянку віддали в оренду Київській овочевій фабриці, яку пов’язують з одіозним екснардепом Віктором Пилипишиним (обирався від Шевченківського району, 223 округ). Потім були підписані інвестиційні договори з різними забудовниками. А от саме зараз тут хоче будувати KAN Development, який очолює колишній перший заступник мера Києва Ігор Ніконов.

Прокуратура в судах стала на захист національної пам’ятки і Мінкульт наголосив, що місцева влада не могла віддавати цю землю під забудову. Генеральна прокуратура у суді доводить, що місцева влада не може розпоряджатися цими двома ділянками, оскільки та земля, де є археологічна спадщина, – це земля державної власності. Відповідно договір оренди між Київською овочевою фабрикою та Київрадою прокуратура просить суд визнати недійсним.

Лінію захисту адвокати відповідачів будували в основному на тому, що межі пам'ятки «Китаївське городище і курганний могильник» не були формально затверджені в установленому порядку і Київрада цілком правомірно розпорядилась землею.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді створюють спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об'єктів культурної спадщини. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.