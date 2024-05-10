Битва за Китаїв: петиція киян зібрала рекордну кількість голосів
Наразі справи щодо цих земельних ділянок розглядають судами
Петиція киян на захист урочища Китаїв від забудови зібрала майже 8700 голосів. У КМДА громадській ініціативі «Голка» повідомили, що це одна з найбільш рейтингових петицій за останні чотири роки.
Боротьба за збереження цієї місцевості триває вже майже 20 років. Авторка петиції Марина Коваленко зазначає, що мешканці столиці вимагають, аби місцева влада не подовжувала договір оренди землі.
«Наприкінці липня цього року строки завершаться і у депутатів є шанс припинити оренду цієї землі, яку роздали ще за часів мера Олександра Омельченка. За Київською овочевою фабрикою тобі стояв скандальний екснардеп Віктор Пилипишин, який після майдану пережив сміттєву люстрацію. Тепер ми бачимо вже інших забудовників. За поіменним голосуванням у Київраді щодо цих договорів оренди ми будемо слідкувати», – йдеться у повідомленні.
Секретар Київради Володимир Бондаренко у коментарі «Голці» зазначив, що наразі справи щодо цих земельних ділянок розглядають судами. «Справа перебуває на стадії судового розгляду, тому Київська міська рада не планує розглядати поновлення договору оренди до моменту вступу в силу остаточного судового рішення. Ми будемо дивитися на факти, які встановить суд і тільки після цього будемо ухвалювати рішення Київрадою. Воно може бути як про відмову в продовженні договору оренди так і, можливо, про поновлення. Зважаючи на те, що це пам’ятка національного значення сьогодні профільні департаменти КМДА працюють з Мінкультом, аби оформити документи відступів від охоронних зон, які мають бути встановлені. За нашою інформацією, на жаль, охоронні зони ще не встановлені», – йдеться у повідомленні.
Прокуратура в судах стала на захист національної пам’ятки і Мінкульт наголосив, що місцева влада не могла віддавати цю землю під забудову. Генеральна прокуратура у суді доводить, що місцева влада не може розпоряджатися цими двома ділянками, оскільки та земля, де є археологічна спадщина, – це земля державної власності. Відповідно договір оренди між Київською овочевою фабрикою та Київрадою прокуратура просить суд визнати недійсним.
Лінію захисту адвокати відповідачів будували в основному на тому, що межі пам'ятки «Китаївське городище і курганний могильник» не були формально затверджені в установленому порядку і Київрада цілком правомірно розпорядилась землею.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді створюють спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об'єктів культурної спадщини. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
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