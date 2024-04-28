Яка категорія українців може достроково вийти на пенсію – роз’яснення

Підставою для дострокового виходу на пенсію може бути інвалідність або ж важка хвороба

Пенсійний фонд пояснив, хто може раніше вийти на заслужений відпочинок

В Україні певна категорія громадян може вийти на пенсію достроково. Перелік осіб, які мають на це право, та умови призначення таких пенсій визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Хто може вийти на пенсію достроково:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність внаслідок поранення;

дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно;

ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов’язок;

особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров’я;

особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;

люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.

Перелік необхідних документів:

заява на отримання дострокової пенсії;

посвідчення особи (оригінал та його копія);

документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП);

довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Нагадаємо, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

До слова, Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні.