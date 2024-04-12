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Петиція про звільнення ректора КНУ набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Петиція про звільнення ректора КНУ набрала необхідну кількість голосів
Автор петиції звинувачує Бугрова «у розкраданні державного майна, корупції та аморальній поведінці»
фото з відкритих джерел

Раніше ректор Володимир Бугров заявляв, що петиція про його звільнення нібито порушує його конституційні права

Петиція про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тис. необхідних голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо із сайту Офісу президента.

Петиція із закликом розірвати контракт із Бугровим «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу» була опублікована на сайті Офісу президента ще 23 січня. Її ініціатором став Максим Луцик, який назвався тогорічним випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Петиція про звільнення ректора КНУ Володимира Бугрова набрала необхідну кількість голосів
Петиція про звільнення ректора КНУ Володимира Бугрова набрала необхідну кількість голосів
скріншот

Як зазначено у петиції, скандали, пов’язані з новим керівництвом університету, «кидають тінь» на репутацію вишу та «підривають довіру до системи вищої освіти».

Зокрема, ініціатор петиції посилається на «махінації з бюджетними коштами» щодо харчування курсантів університету.

Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров просив Офіс президента зняти з сайту петицію про його звільнення. Він стверджує, що петиція порушила його конституційні права.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями.

Зокрема, зі звинуваченням вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення звинувачень використовуються анонімні Telegram-канали та інші інтернет-ресурси. Там публікується інтимне листування, яке приписується посадовцю і його підлеглим.

Натомість ректор Бугров стверджує, що публікації, які начебто свідчать про його сексуальні стосунки зі студентками, є замовною кампанією.

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Теги: університет петиція Володимир Зеленський звільнення освіта Володимир Бугров

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