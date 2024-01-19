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Захист об'єктів культурної спадщини: у Раді створюють нову робочу групу

Христина Петренко
glavcom.ua
Захист об'єктів культурної спадщини: у Раді створюють нову робочу групу
Лише в Києві десятки об'єктів стали об'єктом зазіхань недобросовісних забудовників минулого року
фото ілюстративне

«Для нашої країни важливо на законодавчому рівні запобігти знищенню пам'яток культурної спадщини»

У Верховній Раді створюють спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об'єктів культурної спадщини. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (партія «Слуга народу») агентству «Інтерфакс-Україна».

Як зазначила Шуляк, завдання спеціальної робочої групи – напрацювати законодавчі зміни, які допоможуть розв'язати проблему довільного знищення пам'яток, яка хоча й загострилася внаслідок російської збройної агресії, але не є новою для України внаслідок дій забудовників і сумнівних рішень місцевих рад.

«Для нашої країни важливо на законодавчому рівні запобігти знищенню пам'яток культурної спадщини. Лише в Києві десятки об'єктів стали об'єктом зазіхань недобросовісних забудовників минулого року. Наразі під загрозою садиба 1893 року на вул. Михайлівська, 18, 140-річна пам'ятка архітектури - будинок Осипа Родіна, що на вул. Гончара, 71, 150-річний об'єкт культурної спадщини, що розташований на вул. Волоська, 2/21/19. А Київрада, своєю чергою, періодично підтримує знесення пам'яток архітектури задля виділення землі під забудову», – зазначила голова комітету.

До робочої групи увійдуть члени парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також комітету гуманітарної та інформаційної політики. Крім того, до її роботи залучать народних депутатів, представників апарату Верховної Ради, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), Міністерства культури та інформаційної політики, Офісу президента, центральних і місцевих органів влади, а також профільні асоціації, науковців й експертів у сфері культурної спадщини.

«Наша мета – знайти всі законодавчі шпаринки, що дозволяють знищувати пам'ятки заради нового будівництва. Знайти, ліквідувати їх і сформулювати нове, чітке і зрозуміле законодавче поле без шпарин для його обходу», – зазначила Шуляк.

Вона додала, що про необхідність напрацювати законодавчі зміни щодо розв'язання проблем і викликів у сфері захисту культурної спадщини неодноразово говорили і в профільних міністерствах, і з громадськістю. Причому останніми роками саме завдяки громадському розголосу вдалося запобігти знищенню деяких важливих пам'яток.

Крім напрацювань нового законодавства, що забезпечує гідний рівень захисту об'єктів культурної спадщини, потрібно створити умови для синхронізації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у складі електронного містобудівного кадастру з Державним реєстром нерухомих пам'яток України, робота над створенням якого триває вже майже два роки, наголошується в повідомленні. Наприкінці минулого року розробники презентували напрацювання для нього - інформаційно-комунікаційну систему, наповнення якої наразі завершують облдержадміністрації. Вони вносять і самі пам'ятки, і облікові дані щодо кожної з них, і перевіряють наявність необхідної документації на них.

«Щоб ця система стала повноцінним реєстром, до якого будь-хто зможе зайти і подивитися дані по тій чи іншій пам'ятці, ще належить провести колосальну роботу. Насамперед внести в неї всі пам'ятки та документацію на них, потім дані за пам'ятками з паперових носіїв потрібно буде перевірити на достовірність, тобто верифікувати. Також необхідно легалізувати порядок ведення цього реєстру, щоб виписки з нього могли використовуватися для здійснення управлінської діяльності (для землевпорядників, будівельних проєктів, охорони культурної спадщини тощо), розробити необхідні для цього підзаконні акти», – резюмувала нардеп.

Нагадаємо, два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток. До переліку увійшов палац (монастир) XVII—XVIII ст., XIX ст. у селі Язловець (Чортківський р-н, Тернопільська обл.), а також палац початку XX ст. у міста Тальне (Звенигородський р-н, Черкаська обл.).

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Теги: окупанти Київрада Україна культурна спадщина Олена Шуляк

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