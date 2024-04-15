Кошти замість телемарафону спрямують на ЗСУ? Шмигаль поставив крапку у питанні

Шмигаль відповів на петицію, автор якої пропонував витратити гроші замість телемарафону на піками або дрони

1,5 млрд грн, які заклали на телемарафон у 2024 році, витрачати на ЗСУ «не є доцільним»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що переспрямування коштів, які призначено для телемарафону, на фінансування закупівлі дронів та пікапів для ЗСУ є недоцільним. Про це йдеться у його відповіді на петицію, яка набрала необхідні 25 тис. голосів.

Шмигаль зазначив, що фінансування телемарафону є великою складовою протидії збройної агресії РФ проти України, зокрема в інформаційному просторі.

«Забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики – пріоритетним питанням національної безпеки… Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», – наголосив він.

За словами прем’єра, уряд на системній основі здійснює роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони.

Петицію із закликом перенаправити на фінансування ЗСУ кошти, виділені для телемарафону, 17 січня цього року створив військовослужбовець Павло Білоус – вона набрала 29 тис. голосів при необхідних для розгляду 25 тис. Підписанти просять уряд внести зміни в держбюджет на 2024 рік, оскільки, як йдеться у петиції, «Єдині новини» та Freedom є «надзвичайно дорогими» для державного бюджету.

За 2022 та 2023 роки на телемарафон витратили 2,13 млрд грн – за ці кошти, як стверджує Білоус, можна було б купити понад 21,5 тис. квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4 тис. пікапів. На 2024 рік фінансування телемарафону обійдеться держбюджету в 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, перевірка Рахунковою палатою ефективного і цільового використання бюджетних коштів на фінансування Єдиного телемарафону відбудеться, «тільки-но з’явиться можливість». За словами її керівниці Ольги Піщанської, на одному з останніх засідань більшістю голосів її члени відмовили у задоволенні пропозиції нардепа Ярослава Юрчишина стосовно проведення контролю щодо використання коштів держбюджету.