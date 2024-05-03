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Кияни «штурмують» ботанічний сад через популярний тренд з соцмережі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кияни «штурмують» ботанічний сад через популярний тренд з соцмережі (відео)
Кияни перелазять через огорожу ботанічного саду
скріншот з відео

Тренд, який передбачає зустріч світанку в ботанічному саду набирає обертів

З самого ранку біля входу в ботанічний сад у Києві неспокійно. Через популярність тренду у ТікТок «Давай зустрінемо світанок у ботсаду» кияни масово прямують в ботанічний сад. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Зокрема, світанок у столичному ботсаду справді дуже красивий та романтичний.

Проте адміністрація заборонила вхід у парк до 7 ранку. В соцмережах вже з’явилось відео «штурму» ботанічного саду.

Кияни, попри заборону, не розгубилися та почали перелазити через огорожу. При цьому, як повідомляють користувачі соцмереж, якусь частину людей пускали помилуватися світанком й через звичайний вхід.

Нагадаємо, столичний парк Співоче, де нещодавно стартувала весняна виставка квітів, запрошує всіх жителів та гостей столиці відзначити Великодні свята разом.

До слова, біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Києві зібралися кілометрові черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.

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Теги: Київ кияни столиця TikTok соцмережі

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