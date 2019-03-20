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    Бійка у центрі Києва: таксист душив пасажира ременем безпеки (відео)

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    Сутичка між таксистом і пасажиром сталася на Бессарабській площі&nbsp; - Бійка у центрі Києва: таксист душив пасажира ременем безпеки (відео)
    Сутичка між таксистом і пасажиром сталася на Бессарабській площі 
    Фото: Інформатор

    В ході бійки обидва отримали невеликі садна і синці на обличчі

    У середу, 20 березня, на Бессарабській площі в Києві сталася сутичка між пасажиром і водієм таксі. Сварка сталася через оплату проїзду.

    Інцидент стався близько 12:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Спочатку пасажир наніс таксистові удар по обличчю і хотів вийти з машини. Після водій спробував задушити чоловіка ременем безпеки. До того, як приїхала поліція, учасники конфлікту вже заспокоїлися, а пасажир знайшов спосіб оплатити готівкою другу половину суми за проїзд. Як розповіли правоохоронці, обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви один на одного.

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    У кожного з них були свої версії того, що відбувається. Пасажир, заявляє, що сума проїзду склала 200 гривень. По прибуттю він виявив, що грошей не вистачає, і запропонував оплатити половину готівкою, решту перевести на карту водія. Хлопець повідомив, що таксист служби «571» йому відмовив, посилаючись на те, що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти. На що водій почав тягнути його назад в салон. Молодик відповів ударом в обличчя.

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    Бійка у центрі Києва: таксист душив пасажира ременем безпеки (відео)
    Бійка у центрі Києва: таксист душив пасажира ременем безпеки (відео)
    Бійка у центрі Києва: таксист душив пасажира ременем безпеки (відео)

    За словами драйвера, пасажир не пропонував йому спочатку оплатити частково проїзд через карту. Замість цього хлопець нібито грубо відповів, що у нього більше немає грошей. При бійці хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Після того, як вони заспокоїлися, таксист викликав копів.

    Свідки допомогли заспокоїти учасників сутички. Також один з них підтвердив причину інциденту, і те, що водій намагався душити пасажира, накрутивши ремінь безпеки на шию.

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