«Берлін хотів, щоб Україна «швидко впала»: Німеччина відреагувала на заяву Джонсона

Штеффен Гебештрайт сказав, що у Джонсона «свої відносини з правдою», і «цей випадок – не виняток»

Спікер канцлера Німеччини спростував слова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що до 24 лютого Берлін нібито хотів, щоб Україна «швидко впала». Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Під час пресконференції в Берліні речник Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт сказав, що у Джонсона «свої відносини з правдою», і «цей випадок – не виняток». На запитання, чи назвав би він Джонсона брехуном, Гебештрайт відповів, що особисто брав участь у переговорах з тодішнім прем'єром Британії за кілька днів до початку повномасштабної війни, і що в того «завжди дуже особистий підхід до істини».

Раніше Борис Джонсон в інтерв'ю CNN Portugal заявив, що позиція деяких західних країн до початку повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ сильно відрізнялася від нинішньої, коли країни ЄС надають тверду підтримку Україні.

«У певний момент німці вважали, що якщо це станеться, що стане катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала», – сказав експрем'єр Британії і послався на «економічні причини» для такої позиції.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це стане для нього і Росії «повною катастрофою».