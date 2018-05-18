Бориспільська РДА роздала у приватну власність 16 га земель водного фонду

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Землі водного фонду (ілюстративне фото)

Прокуратура подала 8 позовів з вимогою повернути землю державі

Прокуратурою Київської області заявлено 8 позовів з вимогою повернути у державну власність 16 га земель водного фонду, що знаходяться в акваторії Канівського водосховища на річці Дніпро, які Бориспільська РДА всупереч закону відвела громадянам для ведення особистого селянського господарства. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Установлено, що на підставі розпоряджень Бориспільською РДА передано у приватну власність ряду громадян земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 16 га, розташовані в межах однієї з сільських рад Бориспільського району. Однак земельні ділянки передані громадянам незаконно, оскільки відносяться до земель водного фонду, а саме до водних поверхонь та островів в акваторії Канівського водосховища на річці Дніпро», - йдеться в повідомленні.

Законом не передбачено можливості відведення земель водного фонду для ведення особистого селянського господарства, більш того, взагалі заборонено розорювання таких земель, садівництво та городництво.

Таким чином Бориспільська РДА незаконно розпорядилася землями водного фонду та фактично змінила їх цільове призначення на землі для ведення особистого селянського господарства попри те, що розпорядником даної категорії земель є Київська обласна державна адміністрація.

«Реагуючи на виявлені порушення, Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області пред’явлено 8 позовних заяв про визнання недійсним розпоряджень, державних актів на право власності та витребування із чужого незаконного володіння земель водного фонду на користь держави», - інформує прокуратура.