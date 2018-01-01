Британська королева орендувала будинок у центрі Києва

Королева Великої Британії на 49 років орендувала будинок у центрі української столиці

Київська міська рада передала британській королеві Єлизаветі ІІ земельну ділянку площею 0,1622 га на вулиці Костельній, 13-а в Шевченківському районі Києва в оренду на 49 років. Про це йдеться у рішенні Київради від 8 лютого, передає видання «Укрінформ». Як повідомляється, земельна ділянка передається королеві у зв'язку з набуттям



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Королева Великої Британії на 49 років орендувала будинок у центрі української столиці

Київська міська рада передала британській королеві Єлизаветі ІІ земельну ділянку площею 0,1622 га на вулиці Костельній, 13-а в Шевченківському районі Києва в оренду на 49 років. Про це йдеться у рішенні Київради від 8 лютого, передає видання «Укрінформ».

Як повідомляється, земельна ділянка передається королеві у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Нормативно грошова оцінка за попереднім розрахунком складає 11 367,5 тисяч гривень. За підрахунками розмір орендної плати буде складати близько 568,4 тисяч гривень.

Варто відзначити, що на цій ділянці розташована будівля, в якій розміщуються посольства Канади та Австралії. Єлизавета ІІ є монархом обох цих країн.