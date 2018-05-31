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    Будівництво метро на Виноградар знову відкладається

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    Будівництво метро на Виноградар знову відкладається

    Аукціон на будівництво перенесено вп'яте

    У Києві аукціон на будівництво ділянки метро Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станції «Сирець» і район Виноградар, перенесли вже вп'яте. «Київський метрополітен» досі не отримав пропозицій, які відповідають умовам тендеру, про що свідчить тендерна пропозиція, оприлюднена в системі ProZorro.

    «Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 10.07.2018 року о 17:00 год», - зазначено в документації.

    Також варто відзначити, що вперше аукціон планувався 27 березня. Пізніше дату було перенесено на 7 травня, потім - на 29 травня, після чого - на 19 червня і 4 липня.

    Крім того, орієнтовна ціна закупівлі знизилась - спочатку заявлялася вартість в 6,322 млрд гривень із кроком у 0,5%. Зараз же заявлена ціна закупівлі становитиме 5,993 млрд гривень.

    Зазначимо, що згідно з проектом, ділянку метро від станції «Сирець» планується побудувати до станції «Проспект Правди» з двома станціями – «Мостицька», «Проспект Правди», а також ділянкою відгалуження в бік станції «Виноградар». Це перша черга будівництва. 

    Термін виконання даних робіт, як зазначено в документації, становить 36 місяців.

    Нагадаємо, в лютому 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада планує протягом трьох років побудувати і ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».

    Як повідомлялося, у бюджеті на 2018 рік Київрада передбачила 1,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар

    Джерело: РБК-Україна

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