Будівництво скандального мосту в Києві паралізовано

Протестувальники продовжують перешкоджати будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу

Блокування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває. Про це повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Протестувальники продовжують перешкоджати будівництву об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури загальноміського значення.

Відбувається блокування проїзду будівельного та технологічного транспорту вулицями Центральна Садова, Призалізнична та Дамбова до об’єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Будівельники зазначають, що це є абсолютно необґрунтованим і безпідставним. Зазначені вулиці мають статус доріг районного значення та належать до комунальної власності Києва.

Дирекція як замовник наголошує, що для будівництва будь-якого об’єкту інфраструктури, зокрема, для доставки будівельних матеріалів, використовується вся наявна дорожня мережа міста без конкретної прив’язки до вулиць, однак із врахуванням оптимальних маршрутів та дотриманням правил дорожнього руху.

Важливо, що на зустрічах із громадою Русанівських садів фахівці Дирекції, проектних інститутів, Департаменту транспортної інфраструктури та депутати Київської міської ради інформували громаду щодо наявності у першопочатковому проекті мостового переходу місцевих проїздів у межах насипу на території Русанівських садів, із забезпеченням можливості з’їзду та заїзду на мостовий перехід.

«Це ще раз доводить відсутність причин сьогоденних протестів, оскільки громада була ознайомлена з існуванням з’їздів із 2003 року», - зазначає Дирекція.

Як повідомлялось раніше, замовник та генеральний підрядник звернулись до правоохоронних органів із проханням сприяти в ліквідації незаконного перекриття руху будівельного транспорту вулицею Центральною Садової та з проханням забезпечити громадський правопорядок під час ліквідації стихійних блок-постів та незаконних огороджувальних засобів.

У той же час підрядною та субпідрядними організаціями вживаються заходи щодо надолуження термінів будівництва об’єкту, протермінованих через протизаконні блокування виконання будівельних робіт на території Русанівських садів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці Русанівських садів зривають терміни зведення Подільсько-Воскресенського мосту.